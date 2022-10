హైదరాబాద్ కేంద్రంగా భారీగా హవాలా సొమ్ము.. 3.5 కోట్లు సీజ్; ఆరుగురు అరెస్ట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్ లోని గాంధీ నగర్ లో భారీగా హవాలా డబ్బును టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. 3.5 కోట్ల రూపాయల నగదును రెండు కార్లలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న క్రమంలో పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. హవాలా నగదును తరలిస్తున్న ఆరుగురిని అరెస్టు చేసిన టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు వారిని గాంధీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో అప్పగించారు.

English summary

The North Zone Task Force police have caught a huge hawala money in Hyderabad. 3.5 crores seized and tried to move in two cars, six people were arrested.