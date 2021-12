టాలీవుడ్‌ డ్రగ్స్‌ కేసులో భారీ ట్విస్ట్ - సినీ ప్రముఖులపై తేల్చిందేంటి : తెర వెనుక..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

సినీ ఇండస్ట్రీలో...పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో సంచలనం సృష్టించిన టాలీవుడ్‌ మత్తుమందుల వ్యవహారంలో ఏం జరుగుతోంది. ఇప్పటి దాకా అనేక మంది బాలీవుడ్..టాలీవుడ్ ప్రముఖులను విచారించిన ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ ఏం తేల్చింది. కొద్ది నెలల క్రితం రోజుకో సినీ ప్రముఖుడిని ఈడీ గంటల తరబడి విచారించింది. వారి నుంచి ఆర్దిక లావాదేవీలతో పాటుగా.. పలు అంశాల పైన ఆరా తీసింది. తాము పిలిచిన సమయంలో రావాల్సి ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చింది. అయితే, అసలు ఈ కేసులో ఇప్పుడు అందరూ మౌనంగా ఉన్నారు.

English summary

Enforcement officials found no evidence in the drugs investigation case. With this, it seems that the drugs case is expected to close.