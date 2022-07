టీఆర్ఎస్ కు షాక్.. కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వలసల పర్వం.. తాజాగా ఎవరంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రంగారెడ్డి : ఈ మధ్యకాలంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ఊహించని ఎదురు దెబ్బలు తగులుతున్నాయి. టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ రాష్ట్రంలో అనేక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ప్రత్యర్ధి పార్టీల వైపు చూస్తున్న అసంతృప్తుల జాబితా కూడా పార్టీలో పెరిగిపోతోంది. ఏకంగా కొందరు కారు దిగి కాంగ్రెస్ తీర్థం పుచ్చుకోవడం టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇబ్బందికరంగా మారింది.

English summary

The momentum of joining Congress will continue. With the joinings, the party looks in josh. The Mayor of Badang Peta Municipal Corporation along with six corporators announced that they are joining the Congress. This is another shock for TRS.