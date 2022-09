ఎమ్మెల్యే అనుచరుడు మహిళ గొంతుకోసిన కేసులో మహిళే మహానటి.. అసలు ఏం జరిగిందంటే!!

Telangana

విజయ సింహ అనే ఒక ఎమ్మెల్యే అనుచరుడు తనపై కత్తితో దాడి చేశాడని, తనను లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడని నిషా అనే మహిళ పెట్టిన కేసులో ఊహించని ట్విస్ట్ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు ఈ వ్యవహారంలో నిషానే నిందితురాలిగా గుర్తించడం అందర్నీ ఒక్క సారిగా షాక్ కు గురిచేసింది.

An unexpected twist has come to light in the case filed by a woman named Nisha, who alleged that an MLA follower Vijaya Simha attacked her with a knife and sexually harassed her. The police identified all this as a drama played by the woman.