Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, ఏఐసీసీ కార్యక్రమాల అమలు కమిటీ ఛైర్మన్ ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి తన పంతం నెగ్గించుకున్నారు. ఇంద్రవెల్లిలో ఈ నెల 9న కాంగ్రెస్ తలపెట్టిన దళిత గిరిజన దండోరా సభ నిర్వహణ బాధ్యతల నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్సీ కొక్కిరాల ప్రేమ్ సాగర్ రావును తప్పించడంలో ఆయన సఫలీకృతమయ్యారు.తాజాగా ఆ బాధ్యతలను కాంగ్రెస్ నాయకత్వం ఆదిలాబాద్ డీసీసీ అధ్యక్షుడు సాజిద్ ఖాన్‌కు అప్పగించింది. దీంతో కొక్కిరాలకు షాక్ ఇచ్చినట్లయింది. ఉమ్మడి జిల్లాలో కీలక నేతలుగా ఉన్న మహేశ్వర్ రెడ్డి,ప్రేమ్ సాగర్‌ రావుల మధ్య విభేదాలు మరోసారి చర్చనీయాంశమయ్యాయి.

English summary

In a major development,Congress party given Indravelli public meeting management responsibilities to Adilabad DCC Sajid Khan.Earlier the responsibilities were given to Premsagar Rao,but after Alleti Maheshwar Reddy differed with this Congress party changed their decision.