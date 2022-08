అందరి కళ్ళు మునుగోడులో సీఎం కేసీఆర్ సభపైనే.. కేసీఆర్ వ్యూహమిదేనా? రాజకీయవర్గాల్లోనూ ఉత్కంఠ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మునుగోడు ఉప ఎన్నికల రాజకీయాలు ఉత్కంఠను కలిగిస్తున్నాయి. సీఎం కేసీఆర్ నేడు మునుగోడులో జరగనున్న ప్రజా దీవెన బహిరంగ సభకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్నారు. సీఎం కేసీఆర్ బహిరంగ సభ నేపథ్యంలో అందరి దృష్టి ప్రస్తుతం మునుగోడుపైనే ఉంది. సీఎం కేసీఆర్ బహిరంగ సభలో ఏం మాట్లాడుతారు, బీజేపీ ని ఏవిధంగా టార్గెట్ చేస్తారు, మునుగోడు నియోజకవర్గ ప్రజల మద్దతు కోసం ఆయన ఎలాంటి ప్రకటనలు చేస్తారు అన్నది ప్రస్తుతం రాజకీయ వర్గాల్లోనూ, ప్రజల్లోనూ ఆసక్తికర చర్చకు కారణంగా మారింది.

English summary

All eyes are on CM KCR's Prajadeevena Sabha to be held today in Munugode. What will KCR say in the public meeting today and what announcements will be made has become a matter of interest in the political circles.