వారివి క్షుద్రరాజకీయాలు.!మైకుల ముందు ఉరకుక్కల్లా ఒర్రుతున్నరు.!మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి ఫైర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: కాంగ్రెస్, బీజేపి పార్టీలపై మంత్రి గుంటకండ్ల జగదీష్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. వరి ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో స్పష్టత ఇవ్వకుండా కేంద్రం డ్రామాలాడుతుంటే ఒక్క మాట మాట్లాడని బీజేపి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపైన నిందలు మోపే ప్రయత్నం చేస్తోందని రాష్ట్ర బీజేపి నేతలపైన ధ్వజమెత్తారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు వరి ధాన్యం గురించి ఎవరిని ప్రశ్నించాలో తెలియని గందరగోళ పరిస్థితిలో ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. దేవరకొండ నియోజకవర్గ కేంద్రంలో శాసనమండలి ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశానికి ముఖ్య అతిధిగా హాజరైన మంత్రి వరి దాన్యం కొనుగోలులో రెండు జాతీయ పార్టీల వైఖరిని ఎండగట్టారు.

English summary

Minister Guntakandla Jagadish Reddy was angry with the Congress and BJP parties. State BJP leaders have flagged that the BJP is trying to blame the TRS government for not saying a single word if the Center is dramatising without clarifying the issue of paddy procurement.