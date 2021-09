సమంత-చైతు విడాకులు..!! కౌన్సిలింగ్ పూర్తి : ఫలించని నాగ్ ప్రయత్నాలు- ముంబాయికి షిఫ్ట్..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

టాలీవుడ్ మరో ప్రముఖ జంట విడిపోతున్నారా. ఇప్పటికే ఈ మేరకు డెసిషన్ జరిగిపోయిందా. కొద్ది రోజులు ఈ వ్యవహారం మీద రూమర్లు వినిపిస్తున్నా..తాజాగా అందుతున్న విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు సమంత-చైతూ విడిపోవాలనే నిర్ణయించారని తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు వారిద్దరూ విడాకులకు నిర్ణయం అయిపోయిందని చెబుతున్నారు. వీరిద్దరూ ఒకరిని ఒకరు ఇష్టపడి వివాహం చేసుకున్నారు. ఇక, సహజంగా సినీ ఫీల్డ్ లో ఇద్దరూ టాప్ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఇగో ప్రాబ్లమ్స్..ఈ ఇద్దరి మధ్య మొదలై అవి ఇప్పుడు విడాకుల దాకా వెళ్లాయి.

SaraAliKhan: బికినీ తో మాల్దీవులో రెచ్చిపోయిన స్టార్ హీరో కూతురు .. (ఫొటోస్)



English summary

Yet another star couple marriage lefe will soon end if reports are to be believed. Samantha and Naga Chaitanya are getting ready to part their ways with divorce.