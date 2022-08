జాతీయజెండాకు అవమానం; మితిమీరిన దేశభక్తి.. జాతీయ జెండాలపై టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఫోటోలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని 76 సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టిన భారతదేశ స్వాతంత్ర్యానికి ప్రతీకగా నేడు యావత్ భారతదేశం స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను జరుపుకుంటోంది. ఇక దేశవ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల జాతీయ జెండాలను ఎగురవేసి, దేశ స్వాతంత్రోద్యమ కాలాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలని, స్వాతంత్ర సమరయోధులను స్మరించుకోవాలి అని, జాతీయ జెండాను గౌరవిస్తూ, ఆ స్ఫూర్తితో ముందుకు సాగాలని కేంద్ర , రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయించాయి.

English summary

The national flag was insulted due to excessive patriotism. The incident of MLA Vivekananda's photos being printed on the national flags over the posters and flexis were put up in Quthbullapur.