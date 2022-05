ఆంధ్రా పాలకుల దళారీ కేసీఆర్.!ప్రగతిభవన్ లో గుత్తేదారులకే ప్రవేశం.!జూన్ 2న కోదండరాం ఆత్మగౌరవ దీక్ష.!

Telangana

హైదరాబాద్ : ప్రొఫెసర్ కోదండరాం సర్ కు మళ్లీ కోపం వచ్చింది. రాష్ట్రం ఏర్పడి ఎనిమిదేళ్లు పూర్తవుతున్నా తెలంగాణ కల మాత్రం సాకారం కాలేదంటున్నారు కోదండరాం. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల డిమాండ్ తో తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో ఆశించిన అభివృద్ది జరగలేదని, సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు కూడా ఆ దిశగా ప్రణాళికలు రూపొందించడం లేదని కోదండరాం ఘాటుగా విమర్శిస్తున్నారు. స్వరాష్ట్రంలో చంద్రశేఖర్ రావు విధానాలకు ప్రజలు విసిగిపోయారని కోదండరాం ఆరోపించారు. చంద్రశేఖర్ రావు తీరుకు నిరసనగా జూన్ రెండు తెలంగాణ ఆవిర్బావం రోజున ఆత్మగౌరవ దీక్ష చేయబోతున్నట్టు కోదండరాం ప్రకటించారు.

English summary

Kodandaram is critical of the fact that the expected development in Telangana has not taken place and even CM Chandrasekhar Rao is not making plans in that direction. Kodandaram alleged that people were fed up with Chandrasekhar Rao's policies in Swarashtra.