రోజా ఇంట్లో రాగిసంగటి: కేసీఆర్ బలుపు మాటలు -34శాతానికి హరీశ్ తలూపలేదా? :రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం

Telangana

oi-Madhu Kota

కృష్ణా జలాల వినియోగం విషయంలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలక పార్టీల మధ్య కొనసాగుతోన్న వివాదం పచ్చి బూటకమని, ఇది ముమ్మాటికీ జగన్ తో కలిసి కేసీఆర్ ఆడుతోన్న డ్రామా అని టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు. జల వివాదాలకు సంబంధించి ప్రస్తుతం రచ్చకు కారణమైన అంశాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ గతం నుంచే ప్రశ్నిస్తూ వస్తున్నదని, ఆనాడు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలతో అంటకాగిన కేసీఆర్, హరీశ్ రావులు ఇవాళ యూటర్న్ వ్యాఖ్యలతో ప్రజల్ని మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని రేవంత్ మండిపడ్డారు.

English summary

amid krishna water dispute between andhra pradesh and telangana, tpcc chief revanth reddy once again made serious remarks. speaking to media on sunday, revanth slams cm kcr and minister harish rao for neglecting ap cm jagan moves on rayalaseema lift irrigation project. revanth remembers cm kcr comments at ysrcp mla rk roja house. tpcc chief questions harish rao wether he agreed for 66:34 formula or not.