కరీంనగర్ ఎంపీ తెలంగాణ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్ ఇప్పుడు టాక్ ఆఫ్ తెలంగాణాగా మారాడు. బండి సంజయ్ కుమారుడు చేసిన పని ఇప్పుడు బండి సంజయ్ కు తలనొప్పిగా మారింది. బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్ హైదరాబాద్లోని మహేంద్ర యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న విషయం తెలిసిందే. బండి భగీరథ్ తన జూనియర్ విద్యార్థిని బండ బూతులు తిడుతూ ఇష్టం వచ్చినట్టు కొడుతున్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, పోలీసులు అతనిపై కేసు నమోదు చేశారు.

English summary

Another video of Bandi Sanjay's son has gone viral on social media. With this, the college management took action. Bandi Bhagirath suspended from the college.