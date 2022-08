కేసీఆర్.. దమ్ముంటే ఆ ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేయించి ఉపఎన్నికలకు రా: బండి సంజయ్ సవాల్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రజా సంగ్రామ పాదయాత్రలో బండి సంజయ్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై నిప్పులు చెరిగారు. 9వ రోజు ప్రజా సంగ్రామ యాత్రలో భాగంగా సిరిపురం నుండి ప్రారంభమైన పాదయాత్రలో రామన్నపేటలో బండి సంజయ్ బహిరంగ సభలో సీఎం కేసీఆర్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. కేసీఆర్ కు దమ్ముంటే పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేయించాలని బండి సంజయ్ విసిరారు.

వచ్చే ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అభ్యర్థులు కరువు; బీసీలకు కేసీఆర్ అన్యాయం: బండి సంజయ్

English summary

Bandi Sanjay challenged KCR, that the MLAs who have defected from other parties to resign if they have guts and come to the by-elections.