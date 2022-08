కరీంనగర్ జైల్లో కేసీఆర్ కోసం ప్రత్యేక గది ఏర్పాటన్న బండి సంజయ్.!ఆ గదిని వెంటనే పరిశీలిస్తామన్న కాంగ్రెస్.!

Telangana

oi-Harikrishna

కరీంనగర్/హైదరాబాద్: ముఖ్యమంత్రి కే.చంద్రశేఖర్ రావు కోసం జైల్లో ప్రత్యేక గదిని తయారు చేస్తున్నామని బీజేపి తెలంగాణ అద్యక్ష్యుడు బండి సంజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి. బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యలకు అనుగుణంగా జైల్లోని ఆ గది పరిశీలించేందుకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆసక్తికనబరుస్తోంది. ఇదే అంశంపైన, బండి సంజయ్ ప్రకటన పైన తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాయువేగంతో స్పందించింది.

English summary

BJP Telangana president Bandi Sanjay's comments that a special room is being made in jail for Chief Minister K. Chandrasekhar Rao has become a sensation. According to Bandi Sanjay's comments, the Telangana Congress Party is showing interest in inspecting that room in the jail. On the same issue, the Telangana Congress Party reacted with air speed on Bandi Sanjay's statement.