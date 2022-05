బండి సంజయ్ పాదయాత్ర ముగింపు: భారీగా అమిత్ షా సభ; తెలంగాణా రాజకీయాలపై కీలకప్రకటన!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లి ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకోవడానికి, తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఎండగట్టడానికి నిర్వహించిన రెండో విడత ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ముగింపు సందర్భంగా భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహించనుంది బిజెపి. ఈ సభకు అమిత్ షా వస్తున్నారు.

English summary

Bandi Sanjay Padayatra has reached its final stage. In this context, Amit Shah will participate in the closing session to be held in Thukkuguda. He will make a key statement on Telangana politics.