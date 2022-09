ఐదో విడత ప్రజాసంగ్రామ పాదయాత్రకు రెడీ అయిన బండి సంజయ్.. అక్టోబర్ 15నుండి షురూ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బిజెపి జెండా ఎగరవెయ్యాలన్న లక్ష్యంతో, టిఆర్ఎస్ పార్టీపై సమర శంఖం పూరించి ప్రజా సంగ్రామ యాత్రను కొనసాగిస్తున్నారు బండి సంజయ్. ప్రజా సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకొని, ప్రజల ఆదరణ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న బండి సంజయ్ పాదయాత్ర పేరుతో ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు. బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ నేరుగా రంగంలోకి దిగి సాగిస్తున్న పాదయాత్రకు ప్రజల నుంచి విశేషమైన మద్దతు లభిస్తుంది. ఇప్పటికే నాలుగు విడతలుగా పాదయాత్ర సాగించిన బండి సంజయ్ తాజాగా ఐదో విడత పాదయాత్రకు రెడీ అవుతున్నారు.

English summary

Bandi Sanjay, who is ready for the fifth phase of the padayatra from October 15. BJP ranks revealed that the fifth phase of the padayatra, from Bainsa to Karimnagar.