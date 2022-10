గుంట నక్కలే గుంపులుగా.. రాజగోపాల్ రెడ్డి సింహం సింగిల్ గానే: బండి సంజయ్ తగ్గట్లేదుగా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో బిజెపి తరఫున బరిలోకి దిగిన కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి కోసం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ప్రచార పర్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. రోడ్ షోలో పాల్గొంటున్న బండి సంజయ్ టిఆర్ఎస్ పార్టీపై తనదైన శైలిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. మునుగోడు లో మా రాజగోపాల్ రెడ్డి హీరోలా ఉన్నాడని, మిగతా పార్టీల అభ్యర్థులు విలన్ల మాదిరిగా ఉన్నారని పేర్కొన్న బండి సంజయ్ ప్రజల కోసం పనిచేసే హీరోలు కావాలా విలన్లు కావాలా అంటూ ప్రశ్నించారు.

English summary

In Munugode by-election campaign, Bandi Sanjay targeted the TRS party and made harsh comments. Bandi Sanjay said that Rajgopal Reddy is a lion and he came single but trs jackals come in groups.