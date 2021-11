దాడికి కేసీఆర్ సూత్రధారి..మండిపడిన బండి సంజయ్; 2వ రోజు పర్యటనపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా పర్యటన ఆద్యంతం ఉద్రిక్తతల మధ్య కొనసాగుతోంది. టీఆర్ ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ అన్నట్టుగా సాగుతుంది. ఆద్యంతం ఉద్రిక్తతల మధ్య కొనసాగుతుంది. సోమవారం నల్గొండ జిల్లాలో ఆర్జాలబావి, మిర్యాలగూడలలో బండి సంజయ్ ఐకెపి కేంద్రాల వద్దకు వెళ్ళిన క్రమంలో చోటు చేసుకున్న ఉద్రిక్తతల పర్వం కొనసాగేలా కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే బండి సంజయ్ గొ బ్యాక్ అంటూ టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

English summary

Bandi Sanjay, serious on trs attacks, accused the CM KCR of being the mastermind behind the TRS series attacks on us. He said that despite the attacks, the tour would be continued. The TRS ranks have issued a warning that the second day tour will be disrupted.