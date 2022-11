భాగ్యనగరంలో భారత్ జోడో యాత్ర: ఆ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు; రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్ర సాగుతుందిలా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వ వైభవం తీసుకురావడం కోసం ఆ పార్టీ నేత ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ చేపట్టిన భారత్ జోడో యాత్ర నేడు హైదరాబాద్ లోకి ప్రవేశించింది. భాగ్యనగరంలో రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్ర నేపధ్యంలో జోష్ లో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు పాదయాత్రలో పాల్గొంటున్నారు.

English summary

Bharat Jodo Yatra will continue for two days in hyderabad. Today in Shamshabad, Rahul Gandhi started Bharat Jodo Yatra. Traffic restrictions have been imposed in the areas where Rahul is doing his padayatra.