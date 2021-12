Telangana

హైదరాబాద్: టాలీవుడ్ మన్మధుడు అక్కినేని నాగార్జున హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తోన్న వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ టెలివిజన్ రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 5.. ముగింపు దశకు వచ్చేసింది. ఇంకో రెండు వారాలే. మూడో వారం గ్రాండ్ ఫినాలె ఉంటుంది. కిందటి వారం యాంకర్ రవి బిగ్‌బాస్ హౌస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం ఏడుమంది కంటెస్టెంట్లు కొనసాగుతున్నారు. వారిలో ఈ రెండు వారాల్లో ఇద్దరు కంటెస్టెంట్లు ఎలిమినేట్ అవుతారు. మూడో వారంలోో గ్రాండ్ ఫినాలె నాడు విన్నర్‌ను ప్రకటిస్తారు నిర్వాహకులు.

English summary

Bigg Boss Telugu 5, the show is all set to conclude on December 19, on which date the grand finale will be held. The makers are gearing up for the finals to pick one of the finalists as the winner of this season.