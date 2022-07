కొట్లాటలోనూ తగ్గేదేలే; పోటాపోటీ ఆందోళనలతో బీజేపీ వర్సెస్ టీఆర్ఎస్ ఘర్షణ, మంచిర్యాలలో ఉద్రిక్తత

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతోంది. బిజెపి వర్సెస్ టిఆర్ఎస్ అన్నట్టు రెండు పార్టీలు నువ్వా నేనా అన్నట్టు పోటాపోటీగా తలపడుతున్నారు. తిట్టుకోవటంలోనే కాదు కొట్టుకోవటంలో కూడా తగ్గేదే లేదని అంటున్నారు. తాజాగా పోటాపోటీ ఆందోళనలతో బాహాబాహీకి దిగారు మంచిర్యాల బీజేపీ, టీఆర్ఎస్ నాయకులు

తెలంగాణాలో టీఆర్ఎస్, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పొలిటికల్ మైండ్ గేమ్.. పోటాపోటీగా సర్వేలతో బడా ప్లాన్!!

English summary

The clash between BJP and TRS took place due to rivalry concerns. TRS protested the increase in GST while the BJP launched a campaign to provide flood relief to the poor. Due to this, there was a tension with quarrel between the activists.