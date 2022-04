పాదయాత్రపై బండి భావోద్వేగం.!టీఆర్ఎస్ నియంత పాలన అంతమొందించడమే లక్ష్యమన్న సంజయ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : రెండో విడుత పాదయాత్రతో చరిత్ర స్రుష్టించడంతోపాటు టీఆర్ఎస్ నియంత పాలనకు చరమ గీతం పాడాలన్నారు బీజేపి తెలంగాణ అద్యక్షుడు బండి సంజయ్. అందుకోసం బీజేపీ కార్యకర్తలంతా పాదయాత్రలో స్వచ్ఛందంగా పాల్గొనేందుకు తరలిరావాలని పిలుపునిచ్చారు. తొలి విడత ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర విజయవంతం కావడంతో ఖంగుతిన్న సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు బీజేపీపై తప్పుడు ప్రచారం చేసినా జనం నమ్మలేదన్నారు. పాదయాత్ర చేయడం నా పూర్వ జన్మ సుక్రుతమని, పార్టీకి, జాతీయ నాయకత్వానికి తాను రుణపడి ఉన్నానని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు బండి సంజయ్.

English summary

BJP Telangana president Bandi Sanjay wants to make history with the second Phase of Padayatra and sing the last anthem for the TRS dictatorship. That is why all BJP workers are called to come and participate in the walk voluntarily.