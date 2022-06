కేసీఆర్ వైఫల్యాలపై సరికొత్త అస్త్రం.. బీజేపీ డిజిటల్ ఉద్యమం: సాలు దొర.. సెలవు దొర!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తూ బీజేపీ అస్త్రశస్త్రాలను ప్రయోగిస్తోంది. ఒకపక్క బిజెపి అగ్రనేతలను రాష్ట్రంలోకి తీసుకువచ్చి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలను టార్గెట్ చేస్తూనే, మరో పక్కన పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలో బలోపేతం చేసి వచ్చే ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ పాలనకు చరమగీతం పాడటానికి శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తుంది. ఇదే సమయంలో సోషల్ మీడియాను, డిజిటల్ మీడియాను కూడా విపరీతంగా వాడుకుంటూ కెసిఆర్ ప్రజావ్యతిరేక విధానాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తోంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో అధికారమే లక్ష్యంగా బండి సంజయ్ నేతృత్వంలోని బిజెపి దండు ముందుకు సాగుతుంది.

English summary

BJP launches digital movement against KCR government Saalu Dora.. Selavu dora. BJP launches a website on KCR failures with the name of saaludora.. selavudora. It is expected to bring mileage to the party.