ముగ్గురు కేంద్ర మంత్రుల సాక్షిగా బీజేపీ నన్ను అవమానించింది.!కమల శ్రేణులపై మండిపడ్డ మంత్రి వేముల.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన అధికారిక సభలో బీజేపీ కార్యకర్తల, నాయకుల వ్యవహార శైలి పై రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాలు శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. మంత్రుల నివాస సముదాయంలోని ఆయన అధికారిక నివాసంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ బీజేపి కార్యకర్తల వ్యవహారాన్ని ఎండగట్టారు.

ప్రభుత్వ మీటింగ్ కి బీజేపీ కార్యకర్తలను తరలించారని, తాను ప్రభుత్వం తరుపున మాట్లాడుతుంటే బీజేపీ కార్యకర్తలు నినాదాలు చేస్తూ అడ్డుపడడం ఎంతవరకు సమంజసమని మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు.

English summary

Minister Vemula Prashant Reddy questioned whether it was reasonable for BJP workers to move to the government meeting and block the BJP workers chanting slogans if he was speaking on behalf of the government.