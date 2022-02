తెలంగాణాకు బీజేపీ వ్యతిరేకం.. మోడీ వ్యాఖ్యలతో నిరూపితమైంది: ఆందోళనలకు మంత్రి ఎర్రబెల్లి పిలుపు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రాజ్యసభలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల విభజనపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రజా ప్రతినిధులు భగ్గుమంటున్నారు. ముఖ్యంగా టీఆర్ఎస్ మంత్రులు మోడీ వ్యాఖ్యలపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నారు. తాజాగా మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు మోడీ వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర విభజనకు బిజెపి వ్యతిరేకమని మరోసారి రుజువైందని రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామీణ మంచినీటి సరఫరా శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు పేర్కొన్నారు. సాక్షాత్తూ ప్రధానమంత్రి రాజ్యసభలో చేసిన వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా అభ్యంతరకరం, ఆక్షేపణీయమని ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు మండిపడ్డారు.

English summary

Telangana Minister Errabelli Dayakar Rao was outraged by PM Modi remarks on the partition of AP and Telangana.Errabelli Dayakar Rao slams BJP is against Telangana, it is Proved by Modi's remarks.