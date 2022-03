కేసీఆర్ చెప్పేవన్నీ అబద్దాలే; కేంద్రాన్ని బద్నాం చెయ్యటానికే డ్రామాలు : భగ్గుమన్న బీజేపీ ఎంపీలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యాసంగి ధాన్యం కొనుగోలుపై అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య రగడ కొనసాగుతోంది. కేంద్రం ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలంటూ కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి సీఎం కేసీఆర్ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా తెలంగాణ మంత్రులను ఢిల్లీకి పంపి కేంద్ర మంత్రులను కలిసి ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ కెసిఆర్ ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం అని అన్ని రాష్ట్రాల మాదిరిగానే తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి రా రైస్ కొంటున్నామని వెల్లడించారు. కానీ టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు మాత్రం ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా యాసంగి ధాన్యం కొనుగోళ్లకు కేంద్రాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ ఆందోళనలకు రెడీ అవుతున్నారు.

English summary

BJP MP Dharmapuri Arvind has said that everything KCR says is a lie and that it has become clear with Piyush Goyal's remarks. Soyam Bapurao was incensed that dramas were being played to discredit the Center.