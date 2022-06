సాంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా తెలుగు రాష్ట్రాల స్పెషల్ వంటకాలతో.. బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు హైదరాబాదులో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ భావిస్తుంది. ఈ క్రమంలో జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల కోసం ఏర్పాట్లు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ వేదికగా సాగనున్న జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలపై ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఉంది.

English summary

BJP will hold national executive meetings in Hyderabad should be organized in a solid manner with tradition of telangana. Hospitality with Telugu states special food, Therefore, committees will be set up and arrangements will be made.