బీజేపీ జాతీయకార్యవర్గ సమావేశాలు: మైలేజ్ తగ్గించేందుకు టీఆర్ఎస్ అష్టకష్టాలు: కేటీఆర్ వ్యూహం సక్సెస్ అవుతుందా?

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్రంపై బిజెపి అధినాయకత్వం ఫోకస్ పెట్టింది అన్న విషయం నిర్వివాదాంశం. అందులో భాగంగానే బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు హైదరాబాద్ వేదికగా జరుగుతున్నాయి. బిజెపి జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల నేపథ్యంలో రాష్ట్రానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా, రాజ్ నాథ్ సింగ్ తదితర కేంద్ర మంత్రులతో పాటు, బిజెపి జాతీయ నాయకులు, వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు పెద్ద సంఖ్యలో హైదరాబాద్ లో రెండు రోజులపాటు ఉండనున్నారు.

English summary

In the background of BJP national executive meetings, TRS struggles to reduce BJP's mileage. It tries to block bjp in every step. Whether KTR's master plan will succeed is currently a topic of discussion.