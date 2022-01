తెలంగాణా పోలీసులకు పింక్ డ్రెస్; గవర్నర్ కు, కేంద్ర హోం శాఖకు ఫిర్యాదు చేస్తాం: తరుణ్ చుగ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ బిజెపి వ్యవహారాల ఇన్ చార్జ్ తరుణ్ చుగ్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై, తెలంగాణ ప్రభుత్వ తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. తెలంగాణ పోలీసులు టిఆర్ఎస్ కు అనుకూలంగా పని చేస్తున్నారని, కరీంనగర్ లో కొందరు పోలీసులు గులాబీ నేతలు ఏం చెప్తే అది చేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. తెలంగాణ పోలీసులు పింక్ డ్రెస్ వేసుకోవాలంటూ బిజెపి తెలంగాణ వ్యవహారాల ఇంచార్జ్ తరుణ్ చుగ్ ఎద్దేవా చేశారు.

English summary

BJP Telangana affairs in-charge Tarun Chugh said they would lodge a complaint with the governor and the Union Home Ministry over the police attack on Bandi Sanjay's office..