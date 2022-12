BJP: గుజరాత్ తర్వాత బీజేపీ టార్గెట్ తెలంగాణేనా..!

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

దేశంలో బీజేపీ ప్రభంజనం కొనసాగుతోంది. ఈ ఏడాదిలో జరిగిన ఉత్తర్ ప్రదేశ్, మణిపూర్, గోవా, ఉత్తరాఖండ్ కమలం పార్టీ విజయ దుందుభి మోగించింది. పంజాబ్ లో మాత్రం 2 సీట్లకే పరిమితమైంది. తాజాగా గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా బీజేపీ జయకేతనం ఎగరేసింది. గుజరాత్ విజయం తర్వాత కాషాయ దళం దృష్టి తెలంగాణపై ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

BJP continues to flourish in the country. The victory of the Lotus Party in Uttar Pradesh, Manipur, Goa and Uttarakhand this year has been resounding.