ట్విట్టర్ వాడకంలో అన్నా చెల్లెలు పోటీ.!రాహుల్ నుండి అమీత్ షా వరకూ కేటీఆర్,కవిత ట్వీట్ల ఉప్పెన.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : రాజకీయ నాయకులకు సోషల్ మీడియా పదునైన ఆయుధంగా పరిణమించింది. ఎవరి నైపుణ్యాన్ని బట్టి వారు ప్రసార మాద్యమాల వాడకంలో తమ ప్రతిభను కనబరుస్తున్నారు. కీలక సమాచారాన్ని తక్షణం ప్రజలకు చేరవేసేందకు ప్రధాన ప్రసారమాద్యమం కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ వేదికైన సోషల్ మీడియా ద్వారా సమాచారాన్ని వేగంగా ప్రజలకు చేరవేయడం రాజకీయ నేతలకు అలవాటుగా మారింది. ఈ నేపధ్యంలోనే రాజకీయ పరస్పర ఆరోపణలకు, సవాళ్లకు సోషల్ మీడియా ప్రధాన వేదికగా మారింది. కాగా ఇదే సోషల్ మీడియాను తెలంగాణ ఐటీ శాఖా మంత్రి కేటీఆర్, ఆయన సోదరి ఎమ్మెల్సీ కవిత బాగా వాడుతున్నట్టు చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

It seems that KTR and Kalvakuntla Kavita are now competing on Twitter. MLC Kalvakuntla Kavita also raised questions to Union Minister Amit Shah on Twitter as the KTR.