బుల్లెట్ బండి పాట ట్రెండింగ్ ; స్టెప్పులేసిన టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే రాజయ్య .. వీడియో వైరల్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు బుల్లెట్ బండెక్కి వచ్చేత్తా పా అంటూ ఎక్కడ చూసినా ఇదే పాట వినిపిస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో సైతం ఇదే పాట వైరల్ గా మారింది. చిన్నా పెద్దా అని తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఈ పాటకు స్టెప్పులేసి ఇరగదీస్తున్నారు. మొన్నటికి మొన్న మహబూబాబాద్ ఎంపీ కవిత ఓ పెళ్లిలో బుల్లెట్ బండి పాట కు అదిరిపోయేలా డాన్స్ చేసి సందడి చేస్తే, ఇక తాజాగా స్టేషన్ ఘన్ పూర్ ఎమ్మెల్యే తాటికొండ రాజయ్య చిన్నారులతో కలిసి చిందులేశారు.

English summary

MLA Thatikonda Rajaiah dance to the bullet bandi song with the children after the unveiling ceremony of Dr. BR Ambedkar statue at Pallagutta village in Chilpur zone. Spent excitedly. Tatikonda rajaiah stepped rhythmically to the bullet bandi song. Everyone there was amazed to see Tatikonda rajaiah doing the dance. Bullet bandi song is seen everywhere in the Telugu states at present and the videos also going viral.