మజ్లిస్ కు బీజేపీ భయపడదు-2024 లో అధికారం ఖాయం : ఈటలను గెలపించాలి-అమిత్ షా పిలుపు..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

మజ్లిస్ కు బీజేపీ భయపడదని..మత పరమైన రిజర్వేషన్లకు బీజేపీ వ్యతిరేకమని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా స్పష్టం చేసారు. నిర్మల్‌లో తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ సభలో పాల్గొన్నారు.

తెలంగాణలో 2024లో బీజేపీ అధికారంలోకి రావటం ఖాయమని.. తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవాన్ని అధికారికంగా నిర్వహిస్తామని ప్రకటించారు. తెలంగాణ ప్రజలకు విమోచన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజా సంగ్రామ యాత్రకు సంఘీభావం తెలిపేందుకు వచ్చానని పేర్కొన్నారు. నిజాం పాలన నుంచి తెలంగాణకు విముక్తి లభించిన రోజు అని అమిత్‌ షా అన్నారు.

English summary

Cental Home minister confident that BJP will come in to power in Telangana in 2024 elections. He says Bjp only the party which fight against MIM.