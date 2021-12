కేంద్రం,రాష్ట్రం రాక్షస క్రీడ.!బలవుతున్న రైతులు.!వరిధాన్యం అంశంలో రేవంత్,ఉత్తమ్,మధు యాష్కీ ఫైర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : గత రెండు నెలలుగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల రాక్షస క్రీడలో అమాయక రైతులు బలి అవుతున్నారరి, ఢిల్లీ వేదికగా బిజెపి, టీఆర్ఎస్ నాయకులు తెలంగాణ ప్రజల పరువు తీస్తున్నారని ఎం.పీ, టీపీసీసీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు కుటుంబం పెద్ద ఎత్తున అవినీతికి పాల్పడ్డారన్న విషయాన్ని తెలంగాణ ప్రజలకు వివరించాలని అమిత్ షా బుదవారం బీజేపీ నేతలకు సూచించారని అన్నారు. తన దగ్గర అన్ని వివరాలు ఉన్నాయన్న అమిత్ షా చంద్రశేఖర్ రావు కుటుంబ అవినీతి పై ఎందుకు విచారణకు ఆదేశించడం లేదని సూటిగా ప్రశ్నించారు.

Revanth Reddy, MP and TPCC president, said that innocent farmers have been being victimized by the central and state governments for the past two months and that BJP and TRS leaders are defaming the people of Telangana with Delhi as the venue.