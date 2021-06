టీకాల అంశంలో కేంద్ర,రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విఫలం.!రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసన తెలుపుతామన్న ఉత్తమ్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కరోనో అరికట్టడంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని కాంగ్రెస్ నేతలు విమర్శించారు. గురువారం నాడు జూమ్ యాప్ లో ముఖ్య నాయకులు, డీసీసీ అధ్యక్షుల సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్బంగా టీపీసీసీ అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, ఏఐసీసీ ఇంఛార్జీ మనిక్కమ్ ఠాగూర్ లు మాట్లాడుతూ దేశంలో కరోనో విజృంభిస్తున్న సమయంలో బీజేపీ ఎలాంటి ప్రణాళిక లేకుండా నిర్లక్షంగా వ్యవహరించిందని, దేశంలో ప్రజలకు టీకాలు వేయకుండా మన అవసరాలు తీర్చకుండా విదేశాలకు టీకాలు ఎగుమతి చేసారని ఘాటుగా విమర్శించారు కాంగ్రెస్ నేతలు. ఇటు తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా కరోనా కట్టడిలో విఫలం చెందిందని నేతలు మండిపడ్డారు.

Congress leaders criticized the BJP government at the center and the TRS government in the state for completely failing to curb coronation. A meeting of key leaders and DCC presidents was held on the Zoom app on Thursday.