Telangana

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణ ఐటీ మంత్రి KTR ఆలోచ‌న అమ‌లుచేస్తే అన్ని రాష్ట్రాల‌కు ఆదాయం స‌మ‌కూరుతుంది.. కొత్త ప‌రిశ్ర‌మ‌లు పుట్టుకొస్తాయి.. సంప‌ద సృష్టించిన‌ట్ల‌వుతుందికానీ కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం మాత్రం విన‌డంలేదు. మంచి మాట‌లు, మంచి సూచ‌న‌ల‌ను ఎవ‌రైనా ఇలాగే పెడ‌చెవిన పెడ‌తారంటూ టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు విమ‌ర్శిస్తున్నాయి.

English summary

KTR demanded central govt that not to sell its assets in Telangana instead get them under the control of state govt.