తెలంగాణా టీడీపీని జాకీలు పెట్టి లేపే ప్రయత్నంలో చంద్రబాబు.. కేసీఆర్ వల్లేనా; పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు మళ్లీ తెలంగాణ రాష్ట్రం పై ఫోకస్ పెడుతున్నారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఏడాది సమయం ఉండటంతో ఇప్పటి నుంచే పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి దృష్టిసారించిన ఆయన, తెలుగుదేశం పార్టీకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పూర్వవైభవం తీసుకురావడం కోసం రంగంలోకి దిగారు. తెలుగుదేశం పార్టీకి గతంలో పట్టు ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాలపై ఫోకస్ చేస్తున్న ఆయన నేడు ఖమ్మం జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఖమ్మం జిల్లాలో ఈరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు సర్దార్ పటేల్ స్టేడియంలో బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు. చంద్రబాబు తెలంగాణా పర్యటన రాజకీయ వర్గాలలో ఆసక్తికరంగా మారింది.

English summary

Chandrababu will visit Khammam and participate in a public meeting today in an attempt to strengthen the Telangana TDP. There is a talk that Chandrababu focus on telangana because of KCR BRS enters in AP.