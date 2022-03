మంత్రి వర్గంలో మార్పు.!ఉగాది తర్వాత క్యాబినెట్ కూర్పు.!ఐదు కొత్త ముఖాలకు కేసీఆర్ అవకాశం.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ క్యాబినెట్ పునర్వవస్థీకరణపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇప్పటికే క్యాబినెట్ లో కొత్తవారికి చోటు కల్పించాల్సి ఉండగా అనేక కారణాల వల్ల వాయిదాపడుతూ వస్తోంది. శాసన సభ సమావేశాలు, యాదాద్రి దేవాలయం ప్రారంభోత్సవాలు వంటి కార్యక్రమాలు పూర్తైనందు వల్ల ఉగాది తర్వాత అంటే ఏప్రిల్ మొదటి వారంలోనో లేదా రెండో వారంలోనో తెలంగాణ మంత్రవర్గంలో మార్పులకు సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు శ్రీకారం చుట్టొచ్చనే చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పుడున్న మంత్రి వర్గంలో ఐదుగురికి ఉద్వాసన పలికి ఆ స్థానాల్లో ఐదుగురు కొత్త అభ్యర్ధులకు మంత్రులుగా అవకాశం కల్పించేందుకు సీఎం సన్నాహాలు చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

In the first or second week of April, there is a discussion going on around CM Chandrasekhar Rao about the changes in the Telangana cabinet. The CM is preparing to sack five members of the current cabinet and field five new candidates in those posts.