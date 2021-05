సర్.!చిరంజీవి గారు.!మళ్లీ సినీ కార్మికుల ఆకలి కేకలు షురూ.!ఒక్కసారి సీసీసీ సరుకులు ఇప్పించండి సర్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : రాష్ట్రం స్తంభిచి మూడు వారాలు కావస్తోంది. నాలుగు గంటలు వెసులు బాటు ఉన్నప్పటికి రావాడానికి, పోవడానికి సరిపోతుంది తప్ప ఆ సమయంలో అంతగా వ్యాసారం కూడా చేసుకోలేం. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో రాష్ట్రంలో సగర్వంగా చెప్పుకునే సినీ కార్మికుల పరిస్థితి మళ్లీ మొదటికి వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. లాక్‌డౌన్ ఆంక్షలతో మళ్లీ షూటింగ్ లకు బ్రేక్ పడడంతో సినీ కార్మిక లోకం నుండి ఆకలి కేకలు వినిపిస్తున్నాయి. చేసుకోవడానికి పని లేక, కొత్త వృత్తి చేత కాక చాలా మంది సినీ కార్మికులు అనేక సమస్యల్లో చిక్కుకు పోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇలాంటి వారందరూ అందరివాడు, అన్నయ్య చిరంజీవి వైపు చూస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.

It seems that the situation of the film workers has become miserable as they are unable to work or do any other profession related to film shooting at hand. In such a dire situation, it seems that the film workers are looking at Annayya Chiranjeevi again. Opinions have been expressed that the redistribution of essential items donated under the name of Corona Crisis Charity would be somewhat supportive.