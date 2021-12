కేంద్రం నుంచి స్పందన రాలేదు- తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ ప్రశంసలు : కాళోజీ కవితలతో..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

కేసులు పేరుకుపోవ‌డానికి న్యాయ‌మూర్తుల కొర‌త ఒక్క‌టే కాదని..స‌రియైన‌టువంటి మౌలిక వ‌స‌తులు లేకుండా న్యాయ‌మూర్తులు, న్యాయ‌వాదులు ప‌ని చేయ‌లేక‌పోతున్నారని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయ‌మూర్తి జ‌స్టిస్ ఎన్వీ ర‌మ‌ణ వ్యాఖ్యానించారు. కోర్టుల్లో మౌలికవసతులు, నిధుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరాను, కానీ ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి సమాధానం రాలేదన్నారు. ఈ విష‌యాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించాల్సి ఉంద‌ని ఎన్వీ ర‌మ‌ణ అన్నారు.

English summary

Chief Justice of the Supreme Court NV Ramana said that despite asking the central government for infrastructure and funding in the courts, no reply has been received so far.