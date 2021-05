Telangana

oi-Madhu Kota

''కేసీఆర్ జిందాబాద్.. కేసీఆరే నా నిండు ప్రాణం..'' అంటూ కొవిడ్ రోగి ముఖ్యమంత్రికి జైకొట్టిన దృశ్యం వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో చోటుచేసుకుంది. కరోనా విలయకాలంలో రోగులు, ప్రజలకు భరోసా కల్పించడంతోపాటు మెడికల్ సర్వీసుల విస్తృతిని పెంచేదిశగా సీఎం కేసీఆర్ చేపట్టిన ఆస్పత్రుల సందర్శనకు ఆసక్తికరంగా కొనసాగుతున్నది. మూడు రోజుల కిందట హైదరాబాద్ లోని గాంధీ ఆస్పత్రిని సందర్శించిన సీఎం.. నేడు(శుక్రవారం) వరంగల్ సిటీలోని ప్రఖ్యాత ఎంజీఎం ఆస్పత్రికి వచ్చారు. అక్కడ..

English summary

To reach out to the COVID-19 patients and provide with confidence to the medical staff involved in treating them, Chief Minister, K. Chandrashekhar Rao visits mgm hospital in warangal on friday, cm interacted with covid patients and appreciates medical staff. kcr also reviews extension works of mgm and new hospital building at central jail place. ministers errabelli dayakar, satyavathi rathod among with cm ckr.