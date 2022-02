కేసీఆర్ కు భక్తి ఎక్కవ - దేవుడి వద్ద కలిసి పని చేయాలి : అమిత్ షా సమక్షంలో చినజీయర్..!!

Telangana

కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా సంప్రదాయ దుస్తుల్లో.. తిరునామాలు ధరించి సమతామూర్తి విగ్రహాన్ని సందర్శించారు. ఆయనకు చినజీయర్ స్వామి ఆలయ ప్రత్యేకతలు...నిర్మాణ విశిష్ఠతను వివరించారు. ఆ సమయంలోనే చినజీయర్ స్వామి ఆసక్తి కర వ్యాఖ్యలు చేసారు. అమిత్ షా సమక్షంలో సీఎం కేసీఆర్‌ను ప్రశంసించారు. ప్రధాని మోదీ సమతామూర్తి విగ్రహావిష్కరణకు వచ్చిన సమయంలో సీఎం కేసీఆర్ ఆ కార్యక్రమానికి గైర్హాజరయ్యారు. జ్వరం కారణంగా ప్రధాని స్వాగత - వీడ్కోలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన లేదని అధికార వర్గాల సమాచారం.

ChinnaJeeyar swamy had praised CM KCR in the presence of Amitshah that the former is with god and everyone should worktogether.