దేశం ఎవడబ్బ సొత్తు కాదు.. రాహుల్ పుట్టుకపై వ్యాఖ్యలు; కుక్కమూతిపిందె బీజేపీ: తరిమికొట్టాలన్న కేసీఆర్

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ మరోమారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పై, బిజెపి పై విరుచుకుపడ్డారు. మోడీ ప్రభుత్వానికి పిచ్చి ముదురుతోంది అని సీఎం కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు. రాయగిరి బహిరంగ సభలో మాట్లాడిన కేసీఆర్ మోడీని ఉద్దేశించి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పిచ్చి ముదిరి మోడీ వ్యవసాయ వ్యతిరేక చట్టాలను తెచ్చారని, ఏడాది పాటు రైతులు ఏడిపించారని, రైతులను గుర్రాలతో తొక్కించారని, కార్లను పైకి ఎక్కించారని సీఎం కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు. రైతులను ఖలిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు అన్నారని, దేశ రాజధాని ఢిల్లీ బోర్డర్ లో రైతులు చిత్రహింసలు పెట్టారని సీఎం కేసీఆర్ గుర్తు చేశారు.

దేశం క్రిందికి పోతుంటే తెలంగాణా పైకి పోతుంది; భూముల ధరలకు రెక్కలు అందుకే: సీఎం కేసీఆర్

Telangana CM KCR has once again lashed out at PM Narendra Modi and the BJP. CM KCR said that the Modi government is going mad and should oust Modi.