కేసీఆర్ నోట బంగారు భారతదేశం మాట; ఏపీలోనే ఇప్పుడు అంధకారం: నారాయణఖేడ్ లో కేసీఆర్

సింగూరు ప్రాజెక్టుపై నిర్మించనున్న సంగమేశ్వర బసవేశ్వర ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం నారాయణఖేడ్ శివారులో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో కేసీఆర్ మాట్లాడారు. తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగిన సందర్భంలో నారాయణఖేడ్ ప్రాంతానికి వస్తే పది మంది కార్యకర్తలు కూడా ఉండేవారు కాదని, ప్రజల్లో పెద్దగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తుందన్న ఆశ కూడా ఉండేది కాదని, కెసిఆర్ వస్తున్నాడు పోతున్నాడు, తెలంగాణ వస్తదా రాదా అన్న అనేక అనుమానాలు ఇక్కడి ప్రజల్లో ఉండేవని సీఎం కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు. వేరే పార్టీల వారు కూడా ప్రజలను గందరగోళానికి గురి చేసే వారని కెసిఆర్ వెల్లడించారు. తెలంగాణ వస్తే తప్ప పరిస్థితులు మారవని ఉద్యమం చేశామని, ఉధృతంగా ఉద్యమం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నామని ఆయన తెలిపారు.

KCR laying the foundation stone of the Sangameshwara Basaveshwara project. After that KCR said there is darkness in AP which was criticized Telangana when the Telangana movement, is now in trouble.