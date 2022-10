గులాబీకి అగ్ని పరీక్ష.!ఈడి నుండి బయటపడాలంటే బీజేపీతో లోపాయకార ఒప్పందం.?కేసీఆర్ మును'గోడు'!

Telangana

హైదరాబాద్: ఎప్పుడెప్పుడా అని చూస్తున్న మునుగోడు ఉప ఎన్నిక షెడ్యూల్ విడుదలైంది. అధికారంలో ఉన్న ఏపార్టీ ఐనా ఉప ఎన్నికంటే సునాయాసంగా గెలుపొందుతామనే ధీమా ఆయా పార్టీల ముఖ్య నేతల్లో ఉంటుంది. కానీ మునుగోడు ఉప ఎన్నిక అందుకు భిన్నంగా పరిణమిస్తోంది. తీవ్ర త్రిముఖ పోటీ నెలకొన్న మునుగోడు ఉప పోరులో అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ అడుగులు తడబడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. బీజేపి, కాంగ్రెస్ పార్టీలు అభ్యర్ధులను ప్రకటించి ప్రచారంలో దూసుకెళ్తుంటే అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ మాత్రం మునుగోడు నియోజకవర్గంలో బహిరంగసభను నిర్వహించింది కానీ అభ్యర్ధిని మాత్రం ప్రకటించలేదు. దీని వెనక కేంద్ర బీజేపి ప్రభుత్వ స్కెచ్ ఉన్నట్టు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.

The ruling TRS party held an open meeting in the constituency earlier but did not announce the candidate. There is a discussion in the political circles that there is a sketch of the central BJP government behind this.