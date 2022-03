జీవో 111 ఎత్తివేస్తామన్న సీఎం కేసీఆర్; పర్యావరణ వేత్తల ఆందోళన; మ్యాటర్ ఏంటంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ అసెంబ్లీ వేదికగా జీవో 111 ఎత్తివేస్తామని చేసిన ప్రకటన ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అంతేకాదు జీవో 111 ను ఎత్తివేస్తామని సీఎం కేసీఆర్ చేసిన ప్రకటనతో నగర వాతావరణంలో పెను మార్పులు సంభవించే ప్రమాదం ఉందని పర్యావరణవేత్తలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అసలు ఈ జీవో111 ఏంటి? ఈ జీవోను ఎత్తివేయాలని కేసీఆర్ నిర్ణయం వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటి? అన్నది ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న చర్చ.

English summary

The decision of CM KCR to cancel G.O.111 for conservation of Usman Sagar and Himayat Sagar twin reservoirs has caused concern among environmentalists. What is the G.O. 111 is currently under discussion.