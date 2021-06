సీఎం నివాసం శత్రుధుర్భేధ్యం.!నిరసనలకు చెక్!ప్రగతిభవన్ ఎదుట ప్రత్యేక ఇనుప కంచె ఏర్పాటు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు అధికారిక నివాసం ప్రగతి భవన్ ఇప్పుడు శత్రు ధుర్భేద్యంగా మారిపోయింది. శత్రువు తొంగిచూడలేనంత పకడ్బంధీగా ప్రగతిభవన్ రక్షణకు అధికారులు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఇందుకు తగ్గట్టే ప్రగతి భవన్ చుట్టూ అష్టదిగ్భంధనం దిశగా చర్యలు చేపట్టారు భధ్రతాదికారులు. తాజాగా ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసం ప్రధాన ద్వారం ఎదురుగా, రహదారి మీద ప్రగతి భవన్ వైపు వచ్చేందుకు వీలు లేకుండా ప్రత్యేక ఇనుప కంచెను అధికారులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీంతో సీఎం అధికారిక నివాసం ముట్టడి వంటి కార్యక్రమాలకు చెక్ పెట్టారు సీఎం ప్రత్యేక భద్రతాదికారులు.

English summary

Authorities are erecting a special iron fence in front of the main entrance of the Chief Minister's official residence to prevent access to the Pragati Bhavan on the road. With this, the CM's special security guards checked for activities like the siege of the CM's official residence.