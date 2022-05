కేసీఆర్ ఫాంహౌజ్ కోసం ప్రత్యేక సబ్ స్టేషనా?ఉచిత విద్యుత్ పేరుతో సీఎం మహా దోపిడీ.!బండి సంజయ్ ఫైర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ఇరవై నాలుగు గంటల ఉచిత విద్యుత్ పేరుతో ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు విచ్చలవిడిగా అవినీతికి పాల్పడుతూ రాష్ట్రాన్ని పూర్తిగా దివాళా తీయించారని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ మండిపడ్డారు. చంద్రశేఖర్ రావు ఫాంహౌజ్ లోనే ప్రత్యేకంగా సబ్ స్టేషన్ ను ఏర్పాటు చేసుకుని 40 గ్రామాలకు సరిపడా కరెంట్ ను ఉచితంగా వినియోగించుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. బహిరంగ మార్కెట్ లో యూనిట్ కరెంట్ ధర 3 రూపాయలకు దొరుకుతుండగా, చంద్రశేఖర్ రావు మాత్రం కమీషన్లకు కక్కుర్తి పడి యూనిట్ కు 6రూపాయల చొప్పున కొంటూ ప్రజా ధనాన్ని దోచుకుంటున్నారని ధ్వజమెత్తారు.

BJP state president and MP Bandi Sanjay Kumar has lashed out at Chief Minister Kalvakuntla Chandrasekhar Rao for rampant corruption and bankruptcy in the name of 24-hour free electricity. Chandrasekhar Rao alleged that a special substation had been set up in the farm house and enough electricity was being used for 40 villages free of cost.