కోవిడ్ మరణాలపై డెత్ రిపోర్ట్ ఆడిట్ కమిటీకి డిమాండ్-వాస్తవాలు బయటపెట్టకపోతే బాధితులకు ద్రోహం...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణలో కోవిడ్ కేసులు,మరణాలను ప్రభుత్వం తక్కువ చేసి చూపిస్తోందని ప్రతిపక్షాలు మొదటినుంచి ఆరోపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రభుత్వం చెబుతున్న ఈ తప్పుడు లెక్కల ద్వారా బాధిత కుటుంబాలు కేంద్రం ఇచ్చే పరిహారానికి దూరమవుతాయని ప్రతిపక్ష నేతలు వాపోతున్నారు. రాష్ట్రంలో కోవిడ్ మరణాలపై వాస్తవాలను వెలికితీసేందుకు డెత్ రిపోర్ట్ ఆడిట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని తాజాగా ఏఐసీసీ అధికార ప్రతినిధి దాసోజు శ్రవణ్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేశ్ కుమార్‌కు లేఖ రాశారు.

English summary

AICC spokesperson Dasoju Shravan demanded that a death report audit committee to be set up to reveal the facts on covid deaths in the state. He wrote a letter to the Chief Secretary of the state government, Somesh Kumar, to this effect.