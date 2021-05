పరిస్థితి నియంత్రణలోనే.. వీలైనంత త్వరగా కరోనా గండాన్ని గట్టెక్కే చర్యలు... కేటీఆర్ కోవిడ్ యాక్షన్ ప్లాన్...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణలో కరోనా పరిస్థితులపై మంత్రి కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే రాష్ట్రంలో కరోనా పరిస్థితి నియంత్రణలోనే ఉందన్నారు. కరోనా వేళ తెలంగాణతో పాటు నాలుగైదు రాష్ట్రాల ప్రజలకు హైదరాబాద్ కల్ప తరువులా నిలిచిందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కరోనా పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారని... రాష్ట్రంలో కేసులు తగ్గుముఖం పట్టాయని స్వయంగా కేంద్రమంత్రులే చెబుతున్నారని పేర్కొన్నారు. బుధవారం కోవిడ్ టాస్క్‌ఫోర్స్‌ కమిటీతో భేటీ సందర్భంగా ఆ కమిటీకి ఛైర్మన్‌గా ఉన్న మంత్రి కేటీఆర్ రాష్ట్రంలో కరోనా పరిస్థితులపై చర్చించారు.

English summary

Minister KTR said that the corona situation in the state is under control as compared to other states. The Union Minister himself has said that the number of cases in Telangana has come down,he added. During a meeting with the covid Task Force Committee on Wednesday, Minister KTR, who is the chairman of the committee, discussed the corona situation in the state.